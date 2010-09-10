Вопрос про инвентарь

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Вопрос про инвентарь

Сообщение Fillana » 48 минут назад

Я свою клининговую фирму открываю и ищу где можно инвентарь для уборки закупить. Может кто даст наводку? В частности сейчас мопы для швабры нужны
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Вопрос про инвентарь

Сообщение Raduznaya » 24 минуты назад

Да они в любом магазине хозтоваров продаются. Вообще не вижу проблемы в том, чтобы пойти и купить столько, сколько вам нужно. Или я чего-то не понимаю?
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