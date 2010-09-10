Вопрос про инвентарь
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Вопрос про инвентарь
Я свою клининговую фирму открываю и ищу где можно инвентарь для уборки закупить. Может кто даст наводку? В частности сейчас мопы для швабры нужны
Re: Вопрос про инвентарь
Да они в любом магазине хозтоваров продаются. Вообще не вижу проблемы в том, чтобы пойти и купить столько, сколько вам нужно. Или я чего-то не понимаю?
Re: Вопрос про инвентарь
Нет, тут дело не в том, понимаете или нет. Скорее вы просто не учитываете тот факт, что автору данный инвентарь нужен не для дома, а для бизнеса. Соответственно ходить по хозяйственным магазинам и искать там нужные вам вещи для уборки - это крайне не выгодно. Дорого, да и время только лишнее отнимает. Надо вместо этого искать специализированного поставщика с оптовыми ценами. Вот здесь, например, можно мопы для швабры закупить: https://nowa.su/mop
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