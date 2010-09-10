Выбор обручальных колец
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Выбор обручальных колец
Всем привет! Девочки, мне нужен совет. Дело в том, что у нас скоро свадьба, а мы не может кольца обручальные выбрать. Какие покупать? Какие сейчас в моде вообще?
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