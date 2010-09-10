Выбор обручальных колец

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Выбор обручальных колец

Сообщение Fillana » Сегодня, 18:06

Всем привет! Девочки, мне нужен совет. Дело в том, что у нас скоро свадьба, а мы не может кольца обручальные выбрать. Какие покупать? Какие сейчас в моде вообще?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Выбор обручальных колец

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 19:06

А при чем здесь мода? Она меняется постоянно, так что на нее можно при покупке обычного украшения смотреть. А когда речь об обручалках - тут надо выбирать только на вкус ориентируясь
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Выбор обручальных колец

Сообщение Пантерка » Сегодня, 19:12

У нас с мужем самые обычные кольца - простые, гладкие, безо всякого узора, камней и декора. Мне кажется, что это самый верный вариант - обручальные такими и должны быть
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Выбор обручальных колец

Сообщение Holly » Сегодня, 19:17

Ну может раньше они и правда такими и были, но сейчас все поменялось и такие колечки кажутся просто очень скучными. Мне, например, такое бы не хотелось. Я считаю, что если и покупать, то такое, которое будет по душе и которое вы будете носить с удовольствием всю жизнь. Вот здесь, кстати, можете почитать о том, как правильно выбрать обручальные кольца: https://cokgold.ru/articles/poleznoe/gi ... kh-kolets/
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