Выбор обручальных колец
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Выбор обручальных колец
Всем привет! Девочки, мне нужен совет. Дело в том, что у нас скоро свадьба, а мы не может кольца обручальные выбрать. Какие покупать? Какие сейчас в моде вообще?
Re: Выбор обручальных колец
А при чем здесь мода? Она меняется постоянно, так что на нее можно при покупке обычного украшения смотреть. А когда речь об обручалках - тут надо выбирать только на вкус ориентируясь
Re: Выбор обручальных колец
У нас с мужем самые обычные кольца - простые, гладкие, безо всякого узора, камней и декора. Мне кажется, что это самый верный вариант - обручальные такими и должны быть
Re: Выбор обручальных колец
Ну может раньше они и правда такими и были, но сейчас все поменялось и такие колечки кажутся просто очень скучными. Мне, например, такое бы не хотелось. Я считаю, что если и покупать, то такое, которое будет по душе и которое вы будете носить с удовольствием всю жизнь. Вот здесь, кстати, можете почитать о том, как правильно выбрать обручальные кольца: https://cokgold.ru/articles/poleznoe/gi ... kh-kolets/
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