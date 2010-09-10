Бабушка перенесла инсульт
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Бабушка перенесла инсульт
У нас проблема. Бабушка инсульт перенесла и очень тяжело восстанавливается. Из больницы ее выписали, но ей ведь постоянный контроль и помощь медицинская нужны. И что делать?
Re: Бабушка перенесла инсульт
Ох, сочувствую, конечно. Я то знаю как это бывает - видела. У меня бабушка после инсульта головой повредилась. Никогда не узнавала, из дома сбегала постоянно - оставить нельзя было не на минуту. Потом искали бегали ее по всему городу. И так много раз. Может быть вам на время реабилитации подыскать для своей бабушки хороший дом для престарелых и инвалидов? Вот сюда, например, обратиться можно: https://rdzabota.ru/
Re: Бабушка перенесла инсульт
Если у вас в семье нет медиков, то, конечно, вы вряд ли сможете обеспечить своей бабушке все нужны условия чтобы восстановиться после инсульта. Так что такой пансионат - это и правда выход
Re: Бабушка перенесла инсульт
Вам сейчас надо думать в первую очередь о том, как вашей бабушке будет лучше. А бабушке будет лучше под контролем медиков. Именно поэтому пансионат - идеальное решение проблемы
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