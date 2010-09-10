Бабушка перенесла инсульт

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Бабушка перенесла инсульт

Сообщение Fillana » 43 минуты назад

У нас проблема. Бабушка инсульт перенесла и очень тяжело восстанавливается. Из больницы ее выписали, но ей ведь постоянный контроль и помощь медицинская нужны. И что делать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Бабушка перенесла инсульт

Сообщение Raduznaya » 39 минут назад

Ох, сочувствую, конечно. Я то знаю как это бывает - видела. У меня бабушка после инсульта головой повредилась. Никогда не узнавала, из дома сбегала постоянно - оставить нельзя было не на минуту. Потом искали бегали ее по всему городу. И так много раз. Может быть вам на время реабилитации подыскать для своей бабушки хороший дом для престарелых и инвалидов? Вот сюда, например, обратиться можно: https://rdzabota.ru/
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Бабушка перенесла инсульт

Сообщение Пантерка » 34 минуты назад

Если у вас в семье нет медиков, то, конечно, вы вряд ли сможете обеспечить своей бабушке все нужны условия чтобы восстановиться после инсульта. Так что такой пансионат - это и правда выход
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Бабушка перенесла инсульт

Сообщение Holly » 29 минут назад

Вам сейчас надо думать в первую очередь о том, как вашей бабушке будет лучше. А бабушке будет лучше под контролем медиков. Именно поэтому пансионат - идеальное решение проблемы
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