Бабушка сильно болеет

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Бабушка сильно болеет

Сообщение Пантерка » Сегодня, 19:43

У нас такая проблема в семье. Бабушка упала и сломала шейку бедра. Она не ходит и не факт, что в ее возрасте она вообще сможет встать на ноги. За ней нужен уход постоянный, а у нас все работают и никто не может с ней сидеть всеми днями. Что же делать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Бабушка сильно болеет

Сообщение Holly » Сегодня, 19:52

Ох, это очень плохо, когда у старого человека такая травма. У знакомых было такое. Что только не делали - и операцию какую-то дорогущую оплачивали и пластины там какие-то ставили или протезы внутренние - не знаю. Но бабулька так и не пошла уже
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Бабушка сильно болеет

Сообщение Fillana » 59 минут назад

Ухаживать за лежачим больным - это очень тяжкий труд. Так что на мой взгляд либо реально кому-то увольняться надо, либо нанимать сиделку. Но сиделка ведь тоже не круглыми сутками будет рядом. Так что даже не знаю как лучше поступить. А не думали определить свою бабушку в пансионат для инвалидов: https://rdpans.ru/uslugi/pansionat-dlja-invalidov/ ? Я просто другого выхода не вижу
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Бабушка сильно болеет

Сообщение Raduznaya » 49 минут назад

Да, это очень здравая мысль. Ведь при такой серьезной травме вашей родственнице в любом случае постоянная медицинская помощь будет нужна. А вы же не врачи! В пансионате ей будет лучше
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей