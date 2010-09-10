Бабушка сильно болеет
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Бабушка сильно болеет
У нас такая проблема в семье. Бабушка упала и сломала шейку бедра. Она не ходит и не факт, что в ее возрасте она вообще сможет встать на ноги. За ней нужен уход постоянный, а у нас все работают и никто не может с ней сидеть всеми днями. Что же делать?
Re: Бабушка сильно болеет
Ох, это очень плохо, когда у старого человека такая травма. У знакомых было такое. Что только не делали - и операцию какую-то дорогущую оплачивали и пластины там какие-то ставили или протезы внутренние - не знаю. Но бабулька так и не пошла уже
Re: Бабушка сильно болеет
Ухаживать за лежачим больным - это очень тяжкий труд. Так что на мой взгляд либо реально кому-то увольняться надо, либо нанимать сиделку. Но сиделка ведь тоже не круглыми сутками будет рядом. Так что даже не знаю как лучше поступить. А не думали определить свою бабушку в пансионат для инвалидов: https://rdpans.ru/uslugi/pansionat-dlja-invalidov/ ? Я просто другого выхода не вижу
Re: Бабушка сильно болеет
Да, это очень здравая мысль. Ведь при такой серьезной травме вашей родственнице в любом случае постоянная медицинская помощь будет нужна. А вы же не врачи! В пансионате ей будет лучше
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