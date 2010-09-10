Сообщение Пантерка » Сегодня, 19:43

У нас такая проблема в семье. Бабушка упала и сломала шейку бедра. Она не ходит и не факт, что в ее возрасте она вообще сможет встать на ноги. За ней нужен уход постоянный, а у нас все работают и никто не может с ней сидеть всеми днями. Что же делать?