Сообщение egmash » 24 окт 2023, 12:31

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Tetra-Pak запчасти, комплектующие линий отжима, розлива, фасовки, упаковки. А также - Elopak (Элопак), Tetra-Top (Тетра-Топ) Pure-Pak (Пюр-Пак), и др. Также у нас Вы можете заказать запчасти на дополнительное оборудование: накопители, аппликаторы крышек, укладчики в картонную тару, конвейеры, упаковщики в пленку, аппликаторы соломинок. - упаковочного оборудования TBA/3, TFA/3, TBA/8, TBA/19, TBA/21, A3/Flex, C3/Flex, A3/Compact Flex, A3/Speed.- ультрапастеризаторов Tetra Therm Aseptic Flex, пастеризаторов Tetra Therm Aseptic Drink, гомогенизаторов Tetra Pak.- иного оборудования производства Tetra Pak: TCentri, Tetra Alcip, Lacta, Tetra Alsafe, Tetra Almix. Предлагаем вашему вниманию наши возможности по организации поставок и сервисного обслуживания оборудования Тетра ПакПоставляем упаковку «Тетрапак» всех видов :Tetra Brik, Tetra Rex, Tetra Top, Tetra Stelo Aseptic, Tetra Fino Aseptic, Tetra Classic Aseptic, Tetra Gemino Aseptic, Tetra Wedge Aseptic, Tetra Bric Aseptic, Tetra Prisma Aseptic, Tetra Recart. И всех типоразмеров/подвидовтел +7 4822 418710, 418056