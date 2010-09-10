Сообщение zevc » 26 окт 2023, 18:18

Пришла на новую работу, в офис. Дресс-код отсутствует, клиентов не видим, но с руководством ежедневно пересекаемся. Пытаюсь составить гардероб так, чтобы было стильно, тепло, не выпендрежно, но при этом в рамках делового стиля. Вы в чем офис ходите?