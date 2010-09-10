Джемпер
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Джемпер
Пришла на новую работу, в офис. Дресс-код отсутствует, клиентов не видим, но с руководством ежедневно пересекаемся. Пытаюсь составить гардероб так, чтобы было стильно, тепло, не выпендрежно, но при этом в рамках делового стиля. Вы в чем офис ходите?
Re: Джемпер
Теплые юбки, шерстяные платья, теплые джемперы от Гленфилд – все это теплых оттенков, никаких ярких цветов. Свитера сочетаю с юбками или джинсами, реже надеваю брюки. Под платья беру колготки, которые сейчас на вайлдбериз продаются – с мехом, сто ден, но при этом имеют коричневую подкладку и выглядят как будто обычные капроновые. Вам, помимо одежды, нужно подумать над макияжем и прической.
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