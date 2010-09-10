Сообщение zevc » 26 окт 2023, 18:41

Хочу купить машину, пока смотрю объявления. Часто вместе с объявлениями про продажу попадаются объявления от автоподборщиков. Пишут, что помогут купить такую же машину (как в объявлении) за такую же цену. Это что еще за развод?