Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1068
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » 26 окт 2023, 18:41

Хочу купить машину, пока смотрю объявления. Часто вместе с объявлениями про продажу попадаются объявления от автоподборщиков. Пишут, что помогут купить такую же машину (как в объявлении) за такую же цену. Это что еще за развод?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1066
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » 26 окт 2023, 19:58

Никакого развода, хотя именно такая подача услуг меня тоже порядком раздражает. В целом, автоподбор работает так – вы говорите, что хотите, а за вас ищут машину. Смотря состояние, созваниваются с продавцом, уточняют детали и все такое. Деньги за это берут небольшие, у меня муж что-то около двадцати тысяч отдал. И по итогам вам подбирают авто, которое подходит под запрос.
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