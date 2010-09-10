Покупка авто
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Покупка авто
Хочу купить машину, пока смотрю объявления. Часто вместе с объявлениями про продажу попадаются объявления от автоподборщиков. Пишут, что помогут купить такую же машину (как в объявлении) за такую же цену. Это что еще за развод?
Re: Покупка авто
Никакого развода, хотя именно такая подача услуг меня тоже порядком раздражает. В целом, автоподбор работает так – вы говорите, что хотите, а за вас ищут машину. Смотря состояние, созваниваются с продавцом, уточняют детали и все такое. Деньги за это берут небольшие, у меня муж что-то около двадцати тысяч отдал. И по итогам вам подбирают авто, которое подходит под запрос.
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