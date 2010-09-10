Рекламный экран

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Рекламный экран

Сообщение Holly » 26 окт 2023, 20:29

Как считаете, оправдывает ли себя реклама на видеоэкранах? Стоит ли тратиться на такое оборудование или можно просто повестить баннер? И сколько вообще стоит такой led экран для рекламы?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Рекламный экран

Сообщение Пантерка » 26 окт 2023, 21:17

Я считаю, что оправдывает. Я исхожу хотя бы из того, что баннеры всем уже надоели, они скорее раздражение вызывают, а вот экраны наоборот - интерес
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Рекламный экран

Сообщение Raduznaya » 26 окт 2023, 21:35

Все верно говорите. Тут ведь еще чисто психологический момент есть - движущиеся объекты непроизвольно внимание привлекают, а это значит, что человек сам не заметит, как будет смотреть на экран и реклама там просто в голове отложится. Вот здесь можно купить led экран для рекламы: https://ledtehnology.ru/production/videoekrany/
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