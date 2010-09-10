Экологическое сопровождение предприятий

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Экологическое сопровождение предприятий

Сообщение Buneyaz » Вчера, 02:53

Как правильно выбрать партнера по экологическому сопровождению предприятий? В штат нанимать специалиста эколога смысла не видим, потому что объемы работ в данном направлении не очень большие. Вряд ли это окупится. Вы с кем работаете и с какими сложностями сталкиваетесь?
Москва.
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