Экологическое сопровождение предприятий
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Экологическое сопровождение предприятий
Как правильно выбрать партнера по экологическому сопровождению предприятий? В штат нанимать специалиста эколога смысла не видим, потому что объемы работ в данном направлении не очень большие. Вряд ли это окупится. Вы с кем работаете и с какими сложностями сталкиваетесь?
Москва.
Москва.
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