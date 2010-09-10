Сообщение derigor » 14 ноя 2023, 11:13

Шапошникова писал(а): Дайте совет какие выбрать подруге на ДР часы наручные?

Лучше всего купить брендовые часы, которые будут стильно смотреться в любое время и не потеряют свой ценности. Выбирайте именно такие.