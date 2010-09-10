Дайте совет

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Дайте совет

Сообщение Шапошникова » 27 окт 2023, 12:21

Дайте совет какие выбрать подруге на ДР часы наручные?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Дайте совет

Сообщение derigor » 14 ноя 2023, 11:13

Шапошникова писал(а):Дайте совет какие выбрать подруге на ДР часы наручные?

Лучше всего купить брендовые часы, которые будут стильно смотреться в любое время и не потеряют свой ценности. Выбирайте именно такие.
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Дайте совет

Сообщение Радищева » Вчера, 13:06

Шапошникова писал(а):Дайте совет какие выбрать подруге на ДР часы наручные?
Мне кажется ей должны будут понравится женские часы марки касио Зайдите на сайт магазина ANKER и посмотрите какой там большой их выбор. Уверена что-то да подберёте.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Дайте совет

Сообщение derigor » Вчера, 22:35

Классические часы всегда в моде.
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