Дайте совет
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Дайте совет
Дайте совет какие выбрать подруге на ДР часы наручные?
Re: Дайте совет
Шапошникова писал(а):Дайте совет какие выбрать подруге на ДР часы наручные?
Лучше всего купить брендовые часы, которые будут стильно смотреться в любое время и не потеряют свой ценности. Выбирайте именно такие.
Re: Дайте совет
Мне кажется ей должны будут понравится женские часы марки касио Зайдите на сайт магазина ANKER и посмотрите какой там большой их выбор. Уверена что-то да подберёте.Шапошникова писал(а):Дайте совет какие выбрать подруге на ДР часы наручные?
Re: Дайте совет
Классические часы всегда в моде.
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