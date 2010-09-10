А вы едите супы?
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А вы едите супы?
Всем привет. Хотела вот о чем поговорить. Вы едите супы? Все дело в том, что я их не ем совершенно. С детства их терпеть не могу. А муж наоборот без супа обед не представляет. И вот как быть?
Re: А вы едите супы?
А я на стороне вашего мужа! Сама супы очень люблю. Тут ведь вопрос в чем - смотря какой суп варить. Не обязательно он должен быть тяжелым, жирным, с макаронами или крупами. Бывают очень легкие супчики
Re: А вы едите супы?
В том то все и дело! Я помню, какие супы готовила моя бабушка - здоровенная кость варилась. Потом толстенный слой жира сверху плавал. Фууу!
Re: А вы едите супы?
Ну это в нашей русской кухне так принято. Наверно потому, что климат у нас довольно суровый, вот и получается, что наваристые жирные супы зимой греться помогали. Но это раньше было, а сейчас у всех дома отопление и можно переходить на легкие супчики, которые во Франции едят. Попробуйте, например, вишисуаз приготовить. Вот тут рецепт есть: https://terki-na-kuhne.ru/recipes/klass ... vishisuaz/
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