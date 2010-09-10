А вы едите супы?

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

А вы едите супы?

Сообщение Holly » Вчера, 14:36

Всем привет. Хотела вот о чем поговорить. Вы едите супы? Все дело в том, что я их не ем совершенно. С детства их терпеть не могу. А муж наоборот без супа обед не представляет. И вот как быть?
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: А вы едите супы?

Сообщение Fillana » Вчера, 15:10

А я на стороне вашего мужа! Сама супы очень люблю. Тут ведь вопрос в чем - смотря какой суп варить. Не обязательно он должен быть тяжелым, жирным, с макаронами или крупами. Бывают очень легкие супчики
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: А вы едите супы?

Сообщение Raduznaya » Вчера, 15:14

В том то все и дело! Я помню, какие супы готовила моя бабушка - здоровенная кость варилась. Потом толстенный слой жира сверху плавал. Фууу!
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: А вы едите супы?

Сообщение Пантерка » Вчера, 15:31

Ну это в нашей русской кухне так принято. Наверно потому, что климат у нас довольно суровый, вот и получается, что наваристые жирные супы зимой греться помогали. Но это раньше было, а сейчас у всех дома отопление и можно переходить на легкие супчики, которые во Франции едят. Попробуйте, например, вишисуаз приготовить. Вот тут рецепт есть: https://terki-na-kuhne.ru/recipes/klass ... vishisuaz/
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