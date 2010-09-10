Эскорт
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Эскорт
Девушки из Израиля, у меня в вам вопрос. Никто из вас не работал в ВИП - эскорте Раанана נערות ליווי ? Достойные ли там условия по оплате? Хочу попробовать себя в этом бизнесе. Слышала можно хорошо зарабатывать.
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