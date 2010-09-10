Эскорт

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Эскорт

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 15:57

Девушки из Израиля, у меня в вам вопрос. Никто из вас не работал в ВИП - эскорте Раанана נערות ליווי ? Достойные ли там условия по оплате? Хочу попробовать себя в этом бизнесе. Слышала можно хорошо зарабатывать.
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