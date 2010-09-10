Сообщение viktorcok » 29 окт 2023, 02:34

Дмитрий Раевский – политолог, управляющий директор центров интегративной медицины проанализировал следствия деятельности США в контексте создания биолабораторий на Украине и в других странах.При лечении онкологии иногда используются онколитические вирусы. У нас имеются тесные контакты с вирусологами. Потому что тема важная и требует исследований. Вирусологи – это очень закрытая группа людей. Они все друг друга знают по всему миру.Русские и украинские вирусологи – это люди, которые учились в одной школе вирусологии, друг с другом постоянно общаются. Они очень много знают того, что неизвестно широкой массе людей. И воздерживаются от разглашения информации.Однако один из сибирских вирусологов в ходе нашей совместной работы поведал мне историю о том, что ещё до специальной военной операции России на Украине, встречаясь на конференции со своими украинскими коллегами, узнал от них о том, что американцы очень щедро их спонсируют, дают много денег на исследования. Было понятно, что американцы просто так денег никому не дают. Значит, украинские вирусологи оказывали американцам какие-то специальные услуги. Конечно, вирусологи из Украины о предназначении денег умалчивали. Но уже после начала спецоперации достоянием общественности стала информация о том, что деньги платились из Министерства обороны США, и было потрачено более 200 млн долларов.Вопрос: что Пентагону было нужно от украинских вирусологов? Специалист из Сибири, конечно, знал на него ответ. Дело в том, что некоторые вирусы действуют на разные этносы по-разному. И американцы всегда пытались разобраться в этом механизме. Как сделать такой вирус, который на русских действует, а на американцев нет.Украинцы с русскими – это один этнос, один геном. Особенно в восточных областях Украины много русских, поэтому там очень удобно делать эксперименты в поисках эффективного биологического оружия. И то, что Штаты создавали лаборатории не просто на Украине, а на границе с Россией лишь подтверждает это, а также тот факт, что американцы ставили эксперименты на людях.В Харькове в 2019 году около 20 военослужащих погибли и около 100 тяжело заболели. И был протест, выраженный украинцами против США, потому что это было следствие действия лабораторий. Только наивный человек может поверить в безобидность этих исследований, которые проводились на территории Украины. Доказательством этих догадок является и то, что у пленных украинских солдат были найдены антитела к очень мощным возбудителям тяжелейших заболеваний, которые не могли появиться сами собой. То есть над украинскими солдатами, действительно, ставили эксперименты. Многие погибли в процессе этих исследований, но никому до этого дела нет. Сама Украина находится в красной зоне по заражениям в течение последних восьми лет. Постоянно возникают разнообразные болезни, которые удивляют врачей. Например, корь, которая не лечится, туляремия, были случаи чумы. Это значит, что контроль этих штаммов в лабораториях осуществлялся нечисто. Цель этих экспериментов была одна – найти такие вирусы, которые сильно поражают русских, но слабо действуют на американцев. Это общий подход Пентагона к использованию вирусов.Сейчас уже выяснили, что было более 30 биологических лабораторий США на территории Украины, которые расположены на границе с Россией. В этих лабораториях исследовались опасные штаммы с целью рекомбинации генов для того, чтобы они действовали избирательно против славян. Но США категорически отказались допустить специалистов ООН на территории этих лабораторий. Кроме того, секретарь правительства США сказал, что они приложили все усилия, чтобы эвакуировать материал и документы из этих лабораторий, чтобы они не достались никому. То есть получается есть, что скрывать.Штаты занимались разработкой биологического оружия против русских. И это доказанный факт. Я вам напомню, почему американские войска вторглись в Ирак и разбомбили эту прекрасную страну. Колин Пауэлл на заседании Совета Безопасности ООН тряс какой-то пробиркой и кричал, что в ней образцы оружия массового поражения, которые Ирак делает в своих лабораториях и что бойцы спецназа США добыли эту пробирку. Затем ввели войска, разбомбили страну, но оружие массового поражения так и не нашли. Лаборатории нет.В отношении Украины доказанный факт. То есть сейчас можно бомбить США? Понимаете, к чему все идёт? Все эти нападки на Россию – это из области «кто громче всех кричит "держи вора" – сам вор».Немного о ковидеУхань – город, откуда начался коронавирус, который доказал, что были внедрены чужеродные ДНК. В Ухане находилась биологическая лаборатория, спонсируемая Пентагоном и Джорджем Соросом. Такая же лаборатория, как и на Украине.Когда ковид только начал распространяться, он удивительным образом избирательно действовал только против китайцев, не действуя против европейцев. То есть эти лаборатории США располагают специально в странах, на которые хотят напасть, которые хотят разрушить под видом разных гуманитарных акций. А ядерное оружие?Чтобы разработки ядерного оружия не достались русским войскам, в Харькове националисты взорвали ядерный центр Украины, чтобы всё было уничтожено: лаборатории, образцы оружия, документы. Стали говорить, что это Россия ударила. Россия же не подтвердила это. Но ведь очевидно, сами замели следы, что на территории Украины разрабатывалось ядерное биологическое оружие для нападения на Россию. Поэтому Владимир Путин был прав, что началась спецоперация. Сейчас мы разбираемся с Украиной за то, что она впустила США для проведения этнических чисток на Донбассе, для разработки биологического оружия. Именно за это Штаты когда-то бомбили Ирак, Югославию. Но им получается можно, а нам нельзя. Почему? Потому что всё, что делают США – это лицемерие и клевета. Вот и всё.У многих людей уже открываются на это глаза. Многие начинают понимать, о чём идёт речь. На заседании ООН постпред России Василий Небензя прямо сказал о лабораториях и о разработке биологического оружия. На что США отреагировали отрицательно, что ничего опасного не разрабатывали. Почему же тогда они не допускают туда специалистов ООН? Почему не откроют двери этих лабораторий, чтобы туда пришли специалисты для изучения? Почему экстренно всё эвакуируют и переживают, чтобы русские войска не нашли всё это? Ответа не было тогда.Вы заметили, что с началом спецоперации в Украине ковид сошёл на нет? Ходит шутка, что Путин отменил ковид . А между тем, в этой шутке есть лишь доля шутки. Уже доказано китайцами, что ковид был создан искусственно. Так же доказано, что он был создан на американской территории.Уже известно точно, что в украинских лабораториях Пентагона велись «исследования», а точнее испытания опасных инфекций, ковида в том числе. Так же известен факт, что с августа 2019 года именно на юге России была отмечена вспышка тогда ещё неизвестной вирусной пневмонии. И тут пазлы начинают складываться: США, ковид, лаборатории, испытания, юг России рядом с Украиной. И последний пазл – с началом спецоперации лаборатории в Украине перестали работать, и заболеваемость ковидом в России резко упала.А теперь считаем. Кроме потерь в экономике, потери людские: в России официально 368 тысяч человек умерли от ковида. Избыточная смертность – около миллиона людей.То есть США руками украинцев ещё до момента начала спецоперации, убили миллион россиян ковидом. И продолжали бы убивать, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин не ввёл войска в Украину. Поэтому какие бы ни были потери от войны, в любом случае, они будут меньше потерь от ковида.Что происходит сейчас?Сейчас американские учёные соединили два штамма генетическим способом: омикрон и цербер. Получили штамм нового ковида, который при экспериментах на животных показал смертность 80%. Смертность от Эболы – геморрагической лихорадки в Африке – 50%, а здесь 80%. Я не сомневаюсь, что американцы постараются выпустить этого зверя в Европу и в Россию. Поэтому китайцы сейчас так жёстко пресекают ковид. Ведь никто не знает, какой там штамм. В СМИ уже появляются сообщения о заболеваемости новым вирусом. Не сомневаюсь, что это начало новой волны.По всему миру огромное количество американских лабораторий, подчиняющихся Пентагону и получающих финансирование от него. Рано или поздно новый вирус появится во всех лабораториях по всему миру, и оттуда будет распыляться для уничтожения местного населения, потому что основная политика США сейчас – депопуляция населения людей. Это будет сейчас происходить во всем мире.Биолаборатории в датахОткрытые источники, а также слитые в Интернет документы (в т.ч. через «Викиликс»), дают примерное представление о степени вовлеченности политических элит США в военно-биологическою активность на Украине. Ниже – попытка хронологической реконструкции этого вовлечения, не претендующая на всеобъемлимость. Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить.1991 год – запуск в США программы Нанна-Лугара для стран бывшего СССР с целью контроля/ ликвидации советского оружия массового уничтожения, в т.ч. биологического. Назначение Федерального агентства Минобороны США по уменьшению угрозы (DTRA) основным исполнителем программы.1993 год – подписание украино-американского пакта о предотвращении распространения ОМУ.2000 год – подключение крупных компаний ВПК США к военно-биологической деятельности на Украине.2005 год – подписание доп.протокола к пакту между Минздравом Украины и DTRA о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. Начало фактического перехода украинского военно-биологического потенциала в руки американских специалистов.2005-2014 годы – вместо ликвидации военно-биологической инфраструктуры подрядная DTRA компания Black & Veatch Special Projects строит и совершенствует на Украине 8 объектов-биолабораторий. Один из этих объектов – биолаборатория в Одессе – с 2011 года спонсируется для изучения «патогенов, которые могут быть использованы в ходе биотеррористических атак».2007 год – основание сотрудником Минобороны США Натаном Вольфом биомедицинской компании Global Viral Forecasting Institute (позднее - Global Viral). Уставная цель – некоммерческое исследование трансграничных инфекций, в т.ч. в Китае.2009 год – основание инвестиционной компании Rosemont Seneca Partners пасынком бывшего госсекретаря США Джона Керри Кристофером Хайнцем и сыном нынешнего Президента США Джо Байдена Хантером Байденом.2014 год– антиконституционный переворот на Украине.– вхождение Хантера Байдена в совет директоров украинской энергетической компании Burisma Holdings.– выделение из Global Viral компании Metabiota - частной коммерческой организации с целями исследования рисков пандемий. Членами правления Metabiota назначаются сотрудники компании Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners Нил Каллахан и Джон Делош. Начало финансирования Global Viral и Metabiota со стороны Минобороны США.– Metabiota проявляет интерес к Украине и предлагает Хантеру Байдену «отстоять культурную и экономическую независимость Украины от России».– назначение американской гражданки Ульяны-Надежды Супрун, потомка украинских нацистов, на должность и.о. министра здравоохранения Украины. Качественное расширение программы сотрудничества Минобороны США и Минздрава Украины.– Metabiota и Burisma Holdings начинают сотрудничество по неназванному «научному проекту на Украине».– начало полноценного сотрудничества Metabiota, Global Viral и Black & Veatch Special Projects в программах Минобороны США.2014-2016 годы – реализация контрактов Metabiota и Минобороны США, включая проект на 300 тыс долларов на Украине.2016 год– вспышка свиного гриппа среди военнослужащих Минобороны Украины, охранявших биолабораторию в Харькове. 20 погибших. Инцидент замят.– назначение экс-помощника Министра обороны США Э.Вебера руководителем отдела глобального партнерства Metabiota.– вовлечение структуры основателя Global Viral Натана Вольфа – фонда EcoHealth Alliance – в исследования коронавирусов, передающихся летучими мышами в Исследовательском центре в лаборатории в Ухане (Китай).– продление контракта DTRA и Минздрава Украины по согласованию с Минобороны Украины.2019 год – начало глобальной пандемии мутировавшего коронавируса летучих мышей COVID-19 в Ухане.24 февраля 2022 – начало спецоперации ВС РФ на Украине.24-25 февраля 2022 – спешное уничтожение штаммов в биолабораториях на Украине.8 марта 2022 – выступление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, в ходе которого она открыто признала наличие сотрудничества между США и Украиной по патогенам.