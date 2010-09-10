Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1067
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:50

Девочки, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, у кого есть опыт удаленной работы трейдером? Я сейчас в декрете, денег стало не хватать, ищу варианты подработки. Нашла курс, просят 10 тысяч. Курс на две недели, после него нужно еще двадцать вложить в стартовый капитал. Прибыль с первой недели – верить или нет?
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