Подскажите
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Подскажите
Девочки, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, у кого есть опыт удаленной работы трейдером? Я сейчас в декрете, денег стало не хватать, ищу варианты подработки. Нашла курс, просят 10 тысяч. Курс на две недели, после него нужно еще двадцать вложить в стартовый капитал. Прибыль с первой недели – верить или нет?
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