Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1067
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:50

Девочки, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, у кого есть опыт удаленной работы трейдером? Я сейчас в декрете, денег стало не хватать, ищу варианты подработки. Нашла курс, просят 10 тысяч. Курс на две недели, после него нужно еще двадцать вложить в стартовый капитал. Прибыль с первой недели – верить или нет?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1069
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 57 минут назад

Ни в коем случае, это самые обычные мошенники. Во-первых, за две недели узнать все тонкости и стать успешным трейдером невозможно. Вы новости финансового рынка посмотрите – его сейчас штормит, даже опытные игроки ситуацию не могут точно спрогнозировать. Во-вторых, новичкам советуют начинать с маленьких сумм и проверенных компаний. А не так, как вам. Так что новости финансового рынка вам в помощь, учите матчасть.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость