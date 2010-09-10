Сообщение klonik » Сегодня, 17:50

Девочки, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, у кого есть опыт удаленной работы трейдером? Я сейчас в декрете, денег стало не хватать, ищу варианты подработки. Нашла курс, просят 10 тысяч. Курс на две недели, после него нужно еще двадцать вложить в стартовый капитал. Прибыль с первой недели – верить или нет?