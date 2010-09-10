Подскажите
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Подскажите
Девочки, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, у кого есть опыт удаленной работы трейдером? Я сейчас в декрете, денег стало не хватать, ищу варианты подработки. Нашла курс, просят 10 тысяч. Курс на две недели, после него нужно еще двадцать вложить в стартовый капитал. Прибыль с первой недели – верить или нет?
Re: Подскажите
Ни в коем случае, это самые обычные мошенники. Во-первых, за две недели узнать все тонкости и стать успешным трейдером невозможно. Вы новости финансового рынка посмотрите – его сейчас штормит, даже опытные игроки ситуацию не могут точно спрогнозировать. Во-вторых, новичкам советуют начинать с маленьких сумм и проверенных компаний. А не так, как вам. Так что новости финансового рынка вам в помощь, учите матчасть.
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