Отец сильно пьет
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Отец сильно пьет
У меня проблема - отец сильно пьет. Он на пенсии уже, а в таком возрасте просто нельзя столько употреблять! Здоровье же не железное. Вот сейчас опять в запое. Уже вторую неделю пьет. Что делать?
Re: Отец сильно пьет
Ужасная ситуация, если честно. Как люди себя не жалеют? В нашей стране и так то мужчины зачастую умирают от сердца раньше срока, а тут еще так пить - о чем думает вообще?
Re: Отец сильно пьет
Ну смотрите. Если он в таком длительном запое, то выходить сейчас из такого состояния ему будет очень тяжело. Это и правда огромная просто нагрузка на организм. Так что это надо учесть и все предусмотреть. Не оставляйте его одного и будьте готовый вызвать скорую в случае чего. А лучше сразу к врачам обратиться, чтобы ему помогли и обеспечили вывод из запоя в стационаре: https://ryazan-narcolog.ru/vyvod-iz-zap ... atsionare/
Re: Отец сильно пьет
Да конечно ему в больницу надо - под капельницу! Больше недели пенсионеру пить! Это ж надо! О чем он вообще и думает то только? Большая безответственность с его стороны
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