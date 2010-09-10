Отец сильно пьет

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Отец сильно пьет

Сообщение Fillana » Сегодня, 19:54

У меня проблема - отец сильно пьет. Он на пенсии уже, а в таком возрасте просто нельзя столько употреблять! Здоровье же не железное. Вот сейчас опять в запое. Уже вторую неделю пьет. Что делать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Отец сильно пьет

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 20:34

Ужасная ситуация, если честно. Как люди себя не жалеют? В нашей стране и так то мужчины зачастую умирают от сердца раньше срока, а тут еще так пить - о чем думает вообще?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Отец сильно пьет

Сообщение Пантерка » 59 минут назад

Ну смотрите. Если он в таком длительном запое, то выходить сейчас из такого состояния ему будет очень тяжело. Это и правда огромная просто нагрузка на организм. Так что это надо учесть и все предусмотреть. Не оставляйте его одного и будьте готовый вызвать скорую в случае чего. А лучше сразу к врачам обратиться, чтобы ему помогли и обеспечили вывод из запоя в стационаре: https://ryazan-narcolog.ru/vyvod-iz-zap ... atsionare/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Отец сильно пьет

Сообщение Holly » 26 минут назад

Да конечно ему в больницу надо - под капельницу! Больше недели пенсионеру пить! Это ж надо! О чем он вообще и думает то только? Большая безответственность с его стороны
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