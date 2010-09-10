Сообщение zevc » Сегодня, 13:21

Девчули-красотули, расскажите, как вы к работе в эскорте относитесь. Я читала откровения известных эскортниц, многие из них пишут, что ничего общего с древнейшей профессией их работа не имеет. И вроде верить хочется, но не верится – неужели кто-то платит тупо за сопровождение?