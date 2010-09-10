Работа в эскорте

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1070
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Работа в эскорте

Сообщение zevc » Сегодня, 13:21

Девчули-красотули, расскажите, как вы к работе в эскорте относитесь. Я читала откровения известных эскортниц, многие из них пишут, что ничего общего с древнейшей профессией их работа не имеет. И вроде верить хочется, но не верится – неужели кто-то платит тупо за сопровождение?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость