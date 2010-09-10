Работа в эскорте
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Работа в эскорте
Девчули-красотули, расскажите, как вы к работе в эскорте относитесь. Я читала откровения известных эскортниц, многие из них пишут, что ничего общего с древнейшей профессией их работа не имеет. И вроде верить хочется, но не верится – неужели кто-то платит тупо за сопровождение?
Re: Работа в эскорте
Ну а почему бы и нет? Меня одно время интересовала https://elite-models-club.com/ работа в эскорте за границей, я специально у админов уточняла вопросы, связанные с интимными отношениями. Мне очень хороший админ попался, доступно объяснил, почему это не просто не обязательно, но еще и нежелательно. Так что я охотно верю в то, что у них ничего с клиентами не было. Это нормально.
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