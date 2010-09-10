Заключать ли договор для ремонта хаты?

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Заключать ли договор для ремонта хаты?

Сообщение Mukoll » 23 минуты назад

Утро доброе, уважаемые. Есть ли у кого догадки по этому моменту, народ? :) Да, я про то, стоит ли вообще заморачиваться и заказывать себе какой то грамотный договор перед ремонтом? Я вижу, что можно скачать этот договор по ремонту хаты образец , нормальный ли он? Кажется, что вполне..
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