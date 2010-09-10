Заключать ли договор для ремонта хаты?
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Заключать ли договор для ремонта хаты?
Утро доброе, уважаемые. Есть ли у кого догадки по этому моменту, народ? Да, я про то, стоит ли вообще заморачиваться и заказывать себе какой то грамотный договор перед ремонтом? Я вижу, что можно скачать этот договор по ремонту хаты образец , нормальный ли он? Кажется, что вполне..
Re: Заключать ли договор для ремонта хаты?
Mukoll писал(а):Утро доброе, уважаемые. Есть ли у кого догадки по этому моменту, народ? Да, я про то, стоит ли вообще заморачиваться и заказывать себе какой то грамотный договор перед ремонтом? Я вижу, что можно скачать этот договор по ремонту хаты образец , нормальный ли он? Кажется, что вполне..
Да , конечно перед ремонтом , заключить договор не помешает , у Вас хороший образец , это точно , а можно и просто составить договор подряда .
Чтобы не сталкиваться с проблемой ненадлежащего качества выполнения работ, необходимо ответственно подходить к заключению договора с исполнителем: заранее продумать все нюансы, которые впоследствии могут превратиться в подводные камни, и подстраховать себя. А как правильно составлять договор подряда на выполнение работ, вот тут и узнаете - https://pravo.moe/kak-sostavit-dogovor-na-vypolnenie-rabot-s-fizicheskim-i-yuridicheskim-licom/.
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