Тенты
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Тенты
Давайте обсудим идею подарка? Вот есть у меня муж, который мечтает о нормальном тенте – хочет его использовать как навес под машину. Но дальше разговоров у него дело не заходит, как-то не покупает. Нормально будет выглядеть, если я ему этот тент в подарок куплю?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя