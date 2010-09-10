Сообщение klonik » Сегодня, 16:52

Давайте обсудим идею подарка? Вот есть у меня муж, который мечтает о нормальном тенте – хочет его использовать как навес под машину. Но дальше разговоров у него дело не заходит, как-то не покупает. Нормально будет выглядеть, если я ему этот тент в подарок куплю?