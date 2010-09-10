Тенты
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Тенты
Давайте обсудим идею подарка? Вот есть у меня муж, который мечтает о нормальном тенте – хочет его использовать как навес под машину. Но дальше разговоров у него дело не заходит, как-то не покупает. Нормально будет выглядеть, если я ему этот тент в подарок куплю?
Re: Тенты
Ну а почему бы и нет? Как по мне, тенты из той серии, когда подарок практичный и долговечный. У нас у самих сейчас машина стоит под тентом, потому что гараж достроить никак не получается, финансов не хватает. Удобно, тут главное только натянуть его хорошо, все остальное мелочи. Тем более вы пишите, что муж себе тент хотел – считайте, что исполнили его желание.
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