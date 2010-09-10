Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1072
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 30 минут назад

Помните, раньше были такие полосатые матрасы – куда они сейчас пропали из продажи? У меня бабуля не признает современные, я уж ей дорогущий ортопедический заказывала, не нравится и все тут. Посмотрела, на Авито только б/у продается, что для меня не вариант.
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