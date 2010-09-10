Подскажите
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Подскажите
Помните, раньше были такие полосатые матрасы – куда они сейчас пропали из продажи? У меня бабуля не признает современные, я уж ей дорогущий ортопедический заказывала, не нравится и все тут. Посмотрела, на Авито только б/у продается, что для меня не вариант.
Re: Подскажите
Автор, здесь https://komplektopt.com/1c.Matrasy_VR_VU.htm точно есть, такие матрасы сейчас называют вариантом для рабочих, стоят копейки. Я их тоже у бабушки помню, других раньше и не было. На моей кровати их было четыре штуки, чтобы более-менее мягко было спать. Сейчас, как мне кажется, эти полосатые матрасы еще тоньше стали, так что советую брать сразу несколько штук, пусть будут, они все равно недорогие.
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