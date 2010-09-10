Международные грузоперевозки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1072
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Международные грузоперевозки

Сообщение klonik » Сегодня, 17:07

Спальный гарнитур, три шкафа и пианино – вещи, которые я хочу забрать с собой при переезде во Францию. Не то чтобы там не было таких вещей, просто именно эта мебель для меня является памятной. Вопрос, как это сделать – кто будет погрузкой заниматься тут и там? Что с документами?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1074
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Международные грузоперевозки

Сообщение zevc » Сегодня, 21:00

Все будет зависеть от того, сколько вы готовы на доставку потратить. Мы тут https://lakes24.ru заказывали грузоперевозки, по максимальному тарифу. То есть к нам домой бригада с инструментом приехала, все раскрутила, упаковала, увезла. Там к нам уже местные ребята приехали, которые с этим грузоперевозчиком сотрудничают. Собрать, правда, они нам мебель не смогли, муж сам делал.
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