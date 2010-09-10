Сообщение klonik » Сегодня, 17:07

Спальный гарнитур, три шкафа и пианино – вещи, которые я хочу забрать с собой при переезде во Францию. Не то чтобы там не было таких вещей, просто именно эта мебель для меня является памятной. Вопрос, как это сделать – кто будет погрузкой заниматься тут и там? Что с документами?