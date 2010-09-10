Мобильные игры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1072
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мобильные игры

Сообщение klonik » 14 минут назад

Были сегодня с сыном – 4 года – в детской поликлинике. Обратила внимание, что у всех детей, даже у малявок, в руках телефоны. Один мой как белая ворона играл с бизибордами, которые на стене висят. Вы в каком возрасте ребенку телефон дали. Я, может, отстала от жизни?
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