Сообщение klonik » Сегодня, 17:13

Были сегодня с сыном – 4 года – в детской поликлинике. Обратила внимание, что у всех детей, даже у малявок, в руках телефоны. Один мой как белая ворона играл с бизибордами, которые на стене висят. Вы в каком возрасте ребенку телефон дали. Я, может, отстала от жизни?