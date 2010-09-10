Мобильные игры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1072
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мобильные игры

Сообщение klonik » Сегодня, 17:13

Были сегодня с сыном – 4 года – в детской поликлинике. Обратила внимание, что у всех детей, даже у малявок, в руках телефоны. Один мой как белая ворона играл с бизибордами, которые на стене висят. Вы в каком возрасте ребенку телефон дали. Я, может, отстала от жизни?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1074
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мобильные игры

Сообщение zevc » 50 минут назад

Чем позже – тем лучше, я бы у нас вообще как в Корее ввела ограничения по времени на использование телефона в зависимости от возраста. Я прекрасно понимаю, что мамам так удобнее – тут https://mobi-space.ru/ игру скачали или мультик включили, ребенок сидит и не шумит. Но от постоянно зависания в телефоне страдает развитие. Я просто в саду работаю и точно знаю о чем говорю.
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