Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?

Сообщение derigor » Сегодня, 11:03

Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая? Заказывает кто?


А то хотим на постоянной основе закупать вещи, возить под реализацию.
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