Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?
Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая? Заказывает кто?
А то хотим на постоянной основе закупать вещи, возить под реализацию.
А то хотим на постоянной основе закупать вещи, возить под реализацию.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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