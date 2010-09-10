Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?

Сообщение derigor » Сегодня, 11:03

Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая? Заказывает кто?


А то хотим на постоянной основе закупать вещи, возить под реализацию.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 16:12

derigor писал(а):Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая? Заказывает кто?


А то хотим на постоянной основе закупать вещи, возить под реализацию.



Всё зависит от того, куда вы обращаться будете за такой услугой. Я уже давно вот тут доставку из Китая заказываю и могу сказать, что тарифы там весьма выгодные. Сколько раз к ним обращался, никогда проблем не было. Доставляют в оговоренные сроки груз в целости и сохранности. Так что возьмите их себе на заметку, запишите контакты.
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