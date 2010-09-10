Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?
Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая? Заказывает кто?
А то хотим на постоянной основе закупать вещи, возить под реализацию.
А то хотим на постоянной основе закупать вещи, возить под реализацию.
Re: Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая?
derigor писал(а):Дорого ли стоят грузоперевозки из Китая? Заказывает кто?
А то хотим на постоянной основе закупать вещи, возить под реализацию.
Всё зависит от того, куда вы обращаться будете за такой услугой. Я уже давно вот тут доставку из Китая заказываю и могу сказать, что тарифы там весьма выгодные. Сколько раз к ним обращался, никогда проблем не было. Доставляют в оговоренные сроки груз в целости и сохранности. Так что возьмите их себе на заметку, запишите контакты.
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