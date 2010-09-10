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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 53 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Как открыть пункт техосмотра Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:17



Это поможет сэкономить на организации процесса.



Вот приблизительная инструкция, которая поможет открыть свою станцию техосмотра:

Выберите категорию автомобилей, для которых планируете проводить техосмотр. Подайте пакет документов в Российский союз автостраховщиков (РАС).

Заявка рассматривается до 10 рабочих дней. Если аккредитация получена, ваши данные будут внесены в Единый реестр.

Организуйте рабочие места и установите оборудование для работы, а также программное обеспечение.

Начните работу.



Вся информация по открытию линии техосмотра: Чтобы открыть пункт техосмотра, можно совместить эту деятельность с уже работающей мастерской по ремонту автомобилей.Это поможет сэкономить на организации процесса.Вот приблизительная инструкция, которая поможет открыть свою станцию техосмотра:Выберите категорию автомобилей, для которых планируете проводить техосмотр. Подайте пакет документов в Российский союз автостраховщиков (РАС).Заявка рассматривается до 10 рабочих дней. Если аккредитация получена, ваши данные будут внесены в Единый реестр.Организуйте рабочие места и установите оборудование для работы, а также программное обеспечение.Начните работу.Вся информация по открытию линии техосмотра: https://vk.com/megastrazh24 Вернуться к началу

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