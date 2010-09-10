Как открыть пункт техосмотра
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Как открыть пункт техосмотра
Чтобы открыть пункт техосмотра, можно совместить эту деятельность с уже работающей мастерской по ремонту автомобилей.
Это поможет сэкономить на организации процесса.
Вот приблизительная инструкция, которая поможет открыть свою станцию техосмотра:
Выберите категорию автомобилей, для которых планируете проводить техосмотр. Подайте пакет документов в Российский союз автостраховщиков (РАС).
Заявка рассматривается до 10 рабочих дней. Если аккредитация получена, ваши данные будут внесены в Единый реестр.
Организуйте рабочие места и установите оборудование для работы, а также программное обеспечение.
Начните работу.
Вся информация по открытию линии техосмотра: https://vk.com/megastrazh24
Это поможет сэкономить на организации процесса.
Вот приблизительная инструкция, которая поможет открыть свою станцию техосмотра:
Выберите категорию автомобилей, для которых планируете проводить техосмотр. Подайте пакет документов в Российский союз автостраховщиков (РАС).
Заявка рассматривается до 10 рабочих дней. Если аккредитация получена, ваши данные будут внесены в Единый реестр.
Организуйте рабочие места и установите оборудование для работы, а также программное обеспечение.
Начните работу.
Вся информация по открытию линии техосмотра: https://vk.com/megastrazh24
1 сообщение • Страница 1 из 1
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