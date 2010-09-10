Как открыть пункт техосмотра

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Как открыть пункт техосмотра

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:17

Чтобы открыть пункт техосмотра, можно совместить эту деятельность с уже работающей мастерской по ремонту автомобилей.

Это поможет сэкономить на организации процесса.

Вот приблизительная инструкция, которая поможет открыть свою станцию техосмотра:
Выберите категорию автомобилей, для которых планируете проводить техосмотр. Подайте пакет документов в Российский союз автостраховщиков (РАС).
Заявка рассматривается до 10 рабочих дней. Если аккредитация получена, ваши данные будут внесены в Единый реестр.
Организуйте рабочие места и установите оборудование для работы, а также программное обеспечение.
Начните работу.

Вся информация по открытию линии техосмотра: https://vk.com/megastrazh24
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