Поговорим о музыке?

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Поговорим о музыке?

Сообщение Fillana » Сегодня, 15:52

Всем привет. Предлагают музыку обсудить. Расскажите, что вы слушаете, какие жанры предпочитаете, может назовете своих любимых музыкантов?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Поговорим о музыке?

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:34

Сразу скажу. Что я категорически не слушаю - так это современную попсу. Ну это же кошмар какой-то вообще. Как это можно слушать? Трям-брямс и невнятное бормотание?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Поговорим о музыке?

Сообщение Пантерка » Сегодня, 16:39

Хихи)) А вы вспомните себя лет так в 14. Тоже поди, родители не понимали что вы такое слушаете и как это может нравится? Это всегда так - современная музыка на подростком рассчитана, а кто постарше - не понимает
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Поговорим о музыке?

Сообщение Holly » Сегодня, 16:49

Ну знаете ли! Не все подростки являются поклонником нынешнего шоу-бизнеса. Вот моей дочери, например, сейчас 15 лет и она учится в музыкальной школе и очень любит неоклассику. И я, кстати, тоже! Рекомендую послушать - это не скучные симфонии. Это совершенно новое слово в искусстве. Очень рекомендую композитора Акира Ямаока. Вот здесь можете о нем почитать: http://neoclassica.ru/yamaoka/
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