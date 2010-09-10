Сообщение Пантерка » Сегодня, 16:39

Хихи)) А вы вспомните себя лет так в 14. Тоже поди, родители не понимали что вы такое слушаете и как это может нравится? Это всегда так - современная музыка на подростком рассчитана, а кто постарше - не понимает