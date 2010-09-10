Поговорим о музыке?
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Поговорим о музыке?
Всем привет. Предлагают музыку обсудить. Расскажите, что вы слушаете, какие жанры предпочитаете, может назовете своих любимых музыкантов?
Re: Поговорим о музыке?
Сразу скажу. Что я категорически не слушаю - так это современную попсу. Ну это же кошмар какой-то вообще. Как это можно слушать? Трям-брямс и невнятное бормотание?
Re: Поговорим о музыке?
Хихи)) А вы вспомните себя лет так в 14. Тоже поди, родители не понимали что вы такое слушаете и как это может нравится? Это всегда так - современная музыка на подростком рассчитана, а кто постарше - не понимает
Re: Поговорим о музыке?
Ну знаете ли! Не все подростки являются поклонником нынешнего шоу-бизнеса. Вот моей дочери, например, сейчас 15 лет и она учится в музыкальной школе и очень любит неоклассику. И я, кстати, тоже! Рекомендую послушать - это не скучные симфонии. Это совершенно новое слово в искусстве. Очень рекомендую композитора Акира Ямаока. Вот здесь можете о нем почитать: http://neoclassica.ru/yamaoka/
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