Профессиональный ремонт обуви в Москве

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Профессиональный ремонт обуви в Москве

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 18:17

Здравствуйте. Интересует профессиональный ремонт обуви в Москве. Что можете посоветовать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Профессиональный ремонт обуви в Москве

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 18:39

TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Интересует профессиональный ремонт обуви в Москве. Что можете посоветовать?


Доброго. Однозначно, Bootblack по ул. 2-й переулок Тружеников, 4/19с1, вот их мобильный +7 (926) 389-70-06. Профессиональные мастера обращают внимание на каждую деталь и процесс реставрации включает в себя замену изношенных подошв, восстановление кожи и даже перекраску обуви, чтобы вернуть ей первозданный вид. Bootblack - это место, где ваша обувь оживает, убедилась в этом лично)))
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Профессиональный ремонт обуви в Москве

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 18:50

karina_bogdanova писал(а):
Доброго. Однозначно, Bootblack по ул. 2-й переулок Тружеников, 4/19с1, вот их мобильный +7 (926) 389-70-06. Профессиональные мастера обращают внимание на каждую деталь и процесс реставрации включает в себя замену изношенных подошв, восстановление кожи и даже перекраску обуви, чтобы вернуть ей первозданный вид. Bootblack - это место, где ваша обувь оживает, убедилась в этом лично)))


Спс, выручили.
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