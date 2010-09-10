Профессиональный ремонт обуви в Москве
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Профессиональный ремонт обуви в Москве
Здравствуйте. Интересует профессиональный ремонт обуви в Москве. Что можете посоветовать?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Профессиональный ремонт обуви в Москве
TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Интересует профессиональный ремонт обуви в Москве. Что можете посоветовать?
Доброго. Однозначно, Bootblack по ул. 2-й переулок Тружеников, 4/19с1, вот их мобильный +7 (926) 389-70-06. Профессиональные мастера обращают внимание на каждую деталь и процесс реставрации включает в себя замену изношенных подошв, восстановление кожи и даже перекраску обуви, чтобы вернуть ей первозданный вид. Bootblack - это место, где ваша обувь оживает, убедилась в этом лично)))
Re: Профессиональный ремонт обуви в Москве
karina_bogdanova писал(а):
Доброго. Однозначно, Bootblack по ул. 2-й переулок Тружеников, 4/19с1, вот их мобильный +7 (926) 389-70-06. Профессиональные мастера обращают внимание на каждую деталь и процесс реставрации включает в себя замену изношенных подошв, восстановление кожи и даже перекраску обуви, чтобы вернуть ей первозданный вид. Bootblack - это место, где ваша обувь оживает, убедилась в этом лично)))
Спс, выручили.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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