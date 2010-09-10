Нужно ли включать двигатель автомобиля при использовании автономного отопителя?
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Нужно ли включать двигатель автомобиля при использовании автономного отопителя?
Нужно ли включать двигатель автомобиля при использовании автономного отопителя?
Re: Нужно ли включать двигатель автомобиля при использовании автономного отопителя?
Добрый день. Советую ознакомиться со статьей https://publication.eu.com/avtonomnyj-o ... ybora.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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