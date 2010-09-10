Подскажите
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Подскажите
Кто не так давно – полгода-год, – заказывал запчасти на станки из Европы? Очень интересно, сколько сейчас по времени занимает таможенное оформление. Сделала заказ два месяца назад, все еще везут… И чем дальше, тем больше у меня сомнений в том, что привезут.
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