Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1080
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 34 минуты назад

Кто не так давно – полгода-год, – заказывал запчасти на станки из Европы? Очень интересно, сколько сейчас по времени занимает таможенное оформление. Сделала заказ два месяца назад, все еще везут… И чем дальше, тем больше у меня сомнений в том, что привезут.
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