Сообщение zevc » 34 минуты назад

Кто не так давно – полгода-год, – заказывал запчасти на станки из Европы? Очень интересно, сколько сейчас по времени занимает таможенное оформление. Сделала заказ два месяца назад, все еще везут… И чем дальше, тем больше у меня сомнений в том, что привезут.