Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1080
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:58

Кто не так давно – полгода-год, – заказывал запчасти на станки из Европы? Очень интересно, сколько сейчас по времени занимает таможенное оформление. Сделала заказ два месяца назад, все еще везут… И чем дальше, тем больше у меня сомнений в том, что привезут.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:34

У нас из Германии оборудование пришло за 45 дней, в договоре с ними https://souzimport.ru/catalog/equipment/ был указан максимальный срок 60 дней. Проблем никаких быть не может, потому что если документы оформлены правильно, то и задерживать таможенникам груз нет никакого смысла. У вас товар уже на таможне? Попробуйте выяснить где именно и позвонить. Если с сотрудником повезет, все вам популярно объяснит.
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