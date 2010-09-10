Подскажите
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Подскажите
Кто не так давно – полгода-год, – заказывал запчасти на станки из Европы? Очень интересно, сколько сейчас по времени занимает таможенное оформление. Сделала заказ два месяца назад, все еще везут… И чем дальше, тем больше у меня сомнений в том, что привезут.
Re: Подскажите
У нас из Германии оборудование пришло за 45 дней, в договоре с ними https://souzimport.ru/catalog/equipment/ был указан максимальный срок 60 дней. Проблем никаких быть не может, потому что если документы оформлены правильно, то и задерживать таможенникам груз нет никакого смысла. У вас товар уже на таможне? Попробуйте выяснить где именно и позвонить. Если с сотрудником повезет, все вам популярно объяснит.
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