Стоматологическое оборудование

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматологическое оборудование

Сообщение klonik » Сегодня, 20:27

Дочь у меня с детства мечтала стать стоматологом, поэтому вопрос поступления даже не стоял, деньги на учебу начала откладывать еще когда она в пятом классе была. Однако оплатить обучение, как оказалось, мало – нужно еще и для учебы всякое-разное покупать. У кого дети учились на стоматолога, где подешевле?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматологическое оборудование

Сообщение zevc » 4 минуты назад

Здравствуйте, автор. Подешевле не всегда хорошо, говорю вам как стоматолог со стажем в полтора года. От себя посоветую стоматологический интернет-магазин, цены гуманные, но не копеечные. Если вдруг найдете магазин, где продают очень дешево, не берите – у меня было такое, что купила штифты, которые крошились как только в руки из возьмешь. Хорошо, что беру всегда материалы впрок, выкинула, клиенту поставила из старых запасов.
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