Сообщение klonik » Сегодня, 20:27

Дочь у меня с детства мечтала стать стоматологом, поэтому вопрос поступления даже не стоял, деньги на учебу начала откладывать еще когда она в пятом классе была. Однако оплатить обучение, как оказалось, мало – нужно еще и для учебы всякое-разное покупать. У кого дети учились на стоматолога, где подешевле?