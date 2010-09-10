Музыка
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Музыка
Какая музыка вам нравится больше всего?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Музыка
Я люблю чтобы музыка была веселая и динамичная под которую дома и потанцевать можно. Часто слушаю на сайте https://hdmuz.com к примеру Дискотеку Аварию — Модный Танец Арам Зам Зам. Под неё зарядку люблю делать утром)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя