Музыка

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Музыка

Сообщение Радищева » Вчера, 14:17

Какая музыка вам нравится больше всего?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Музыка

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 07:33

Я люблю чтобы музыка была веселая и динамичная под которую дома и потанцевать можно. Часто слушаю на сайте https://hdmuz.com к примеру Дискотеку Аварию — Модный Танец Арам Зам Зам. Под неё зарядку люблю делать утром)
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