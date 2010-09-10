Казино

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1080
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 14:41

Приснилось мне сегодня, что я захожу в интернет-казино, выбираю игровые автоматы и выигрываю семнадцать тысяч рублей. И так все это реально, как будто по-настоящему было. Хотя я никогда раньше не играла. Теперь хочу попробовать…
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