Сообщение klonik » Сегодня, 14:41

Приснилось мне сегодня, что я захожу в интернет-казино, выбираю игровые автоматы и выигрываю семнадцать тысяч рублей. И так все это реально, как будто по-настоящему было. Хотя я никогда раньше не играла. Теперь хочу попробовать…