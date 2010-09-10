Сообщение zevc » Сегодня, 17:49

Расскажите, кто из вас самостоятельно удаляет кутикулу, как успехи? Раньше ходила на обрезной маникюр, теперь не хожу. Столкнулась с проблемой, что кутикула нарастает, я ее двигаю, выглядит все равно не опрятно. Ножницами сама не могу, вот думаю, что делать.