Апельсиновые палочки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1084
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Апельсиновые палочки

Сообщение zevc » Сегодня, 17:49

Расскажите, кто из вас самостоятельно удаляет кутикулу, как успехи? Раньше ходила на обрезной маникюр, теперь не хожу. Столкнулась с проблемой, что кутикула нарастает, я ее двигаю, выглядит все равно не опрятно. Ножницами сама не могу, вот думаю, что делать.
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