Апельсиновые палочки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1085
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Апельсиновые палочки

Сообщение zevc » Сегодня, 17:49

Расскажите, кто из вас самостоятельно удаляет кутикулу, как успехи? Раньше ходила на обрезной маникюр, теперь не хожу. Столкнулась с проблемой, что кутикула нарастает, я ее двигаю, выглядит все равно не опрятно. Ножницами сама не могу, вот думаю, что делать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1082
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Апельсиновые палочки

Сообщение klonik » 53 минуты назад

Перевести уход за кутилой в постоянные действия, а не раз от раза. Купите скраб для размягчения, апельсиновые палочки и увлажняющее масло. Каждые три дня наносите скраб по инструкции, потом палочками максимально аккуратно отодвигаете, в остальные дни обязательно маслом увлажняете. Кутикула перестанет расти, останется тонкой твердой полоской у ногтя, выглядит прилично.
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