Апельсиновые палочки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Апельсиновые палочки
Расскажите, кто из вас самостоятельно удаляет кутикулу, как успехи? Раньше ходила на обрезной маникюр, теперь не хожу. Столкнулась с проблемой, что кутикула нарастает, я ее двигаю, выглядит все равно не опрятно. Ножницами сама не могу, вот думаю, что делать.
Re: Апельсиновые палочки
Перевести уход за кутилой в постоянные действия, а не раз от раза. Купите скраб для размягчения, апельсиновые палочки и увлажняющее масло. Каждые три дня наносите скраб по инструкции, потом палочками максимально аккуратно отодвигаете, в остальные дни обязательно маслом увлажняете. Кутикула перестанет расти, останется тонкой твердой полоской у ногтя, выглядит прилично.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость