Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1085
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » 57 минут назад

Хотим с друзьями отметить масленицу на природе, но вот готовить никто не хочет, да и не очень понимаем, как это все увезти, если планируем все добираться без машин. Есть у кого-то опыт таких мероприятий - чтоб вкусно и минимум телодвижений?
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