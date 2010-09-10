Кейтеринг
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Кейтеринг
Хотим с друзьями отметить масленицу на природе, но вот готовить никто не хочет, да и не очень понимаем, как это все увезти, если планируем все добираться без машин. Есть у кого-то опыт таких мероприятий - чтоб вкусно и минимум телодвижений?
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