Сообщение zevc » Сегодня, 21:27

Хотим с друзьями отметить масленицу на природе, но вот готовить никто не хочет, да и не очень понимаем, как это все увезти, если планируем все добираться без машин. Есть у кого-то опыт таких мероприятий - чтоб вкусно и минимум телодвижений?