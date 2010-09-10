Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1085
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 21:27

Хотим с друзьями отметить масленицу на природе, но вот готовить никто не хочет, да и не очень понимаем, как это все увезти, если планируем все добираться без машин. Есть у кого-то опыт таких мероприятий - чтоб вкусно и минимум телодвижений?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1082
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 22:51

Выезд на природу за рулем - это скучно, тут я с вами согласна. Плюс приготовь, привези, накрой столы.... а потом еще и убирать все самим придется... Мы давно перешли на кейтеринг, ооочень удобно. Недавно воспользовались услугами военного кейтеринга, провалитесь по ссылке https://kp125.ru/kejtering-na-maslenicz ... -gulyanya/ , там у них на масленицу прям отдельная вкладка.
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